Guy Marius recadre Madiambal : «la Primature n’a pas dépensé 12,12 milliards de FCFA en trois (3) mois - mais plutôt 3,3 milliards de F CFA »

Le journaliste Madiambal Diagne a dans une publication sur sa page X, déclaré que « La primature, en 3 mois, a dépensé 12,1 milliards de F CFA ». Un document rendu public par le ministère des Finances et du Budget qui confirme, selon lui, « l’augmentation des dépenses signalée par le Fonds monétaire international (FMI) ».



Une information démentie par Guy Marius Sagna. Dans une note Guy Marius Sagna souligne que « la Primature n’a pas dépensé 12,12 milliards de FCFA en trois (3) mois, comme le prétendent certains mais, plutôt 3,3 milliards de F CFA entre le 1er avril et le 30 juin 2024 ».



« Le premier ministre Ousmane Sonko montre qu'il est bien dans la rupture et le Jub, Jubal, Jubbanti promis au Sénégal. Bravo à lui ! », lit-on sur la note.

En guise de rappel le membre de FRAPP signale que le prédécesseur de Sonko, en l’occurrence, Amadou Ba, dernier PM de Macky Sall a « dépensé en trois (3) mois 8,79 milliards de F CFA entre janvier et mars 2024 » alors que, « le premier primus inter pares - Ousmane Sonko - du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dépensé 3,33 milliards de F CFA en trois mois entre le 1er avril et le 30 juin 2024 ».