Guy Ossito Midiohouan: «les pratiques révélées par le rapport Sauvé existent aussi en Afrique»

Environ 3 000 prêtres ou religieux impliqués, plus de 300 000 victimes entre 1950 et 2020. La publication du rapport Sauvé, le 5 octobre 2021, sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique en France continue de susciter de vives réactions, et pas seulement dans l'Hexagone. Au Bénin, Guy Ossito Midiohouan, professeur de littérature et de civilisations africaines à l’université de Calavi, près de Cotonou, appelle l’Église du Bénin à ouvrir une enquête similaire. Il vient de publier une tribune dans la presse béninoise dans ce sens. .