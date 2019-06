HCCT: Macky a nommé deux nouveaux conseillers

Deux nouvelles entrées au Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT). L’Institution dirigée par le Secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng va accueillir Sadio Cissé et Mme Ngoné Fall Barro nommés, hier, par le chef de l’Etat.



Le premier n’est pas trop connu, le second n’est personne d’autre que l’architecte, critique d’art jusque-là très proche du Palais.



Ngoné Fall Barro est d’ailleurs la commissaire générale de la saison Africa 2020, un événement culturel international qui se déroulera sur le territoire français. Il s’agit d’un champ de réflexion et de créations artistiques, une tribune où les Africains vont s’exprimer.