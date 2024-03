HCCT : Macky promeut ses amazones du mouvement « Macky dans les veines »

Le Président Macky Sall continue de signer des décrets à quelques jours de son départ. Les nominations ne concernent pas que le Conseil économique, social, et environnemental (CESE). L’ancienne députée Awa Guèye et Dié Lèye Seck, toutes deux membres du mouvement « Macky dans nos veines » ont été recasées au Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), rapporte Les Échos.



Ce n’est pas tout. Macky a casé certaines autres au Conseil économique, social et environnemental (CESE). Il s’agit de Fatou Diouf, Rama Macky, Ndiaye Dioum et Ndeye Maguette.