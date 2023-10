HUIT pirogues parties du Sénégal ont débarqué ce vendredi en Espagne avec 783 migrants

Au moins huit (8) pirogues parties du Sénégal viennent d’accoster ce vendredi à El Hierro, Gran Canaria et Tenerife avec respectivement 78, 62, 112, 93, 72 et 82, 164 et 120 personnes. Soit un total de 499 migrants en cette seule journée.





Depuis mercredi, nous en sommes à 1966 personnes qui ont quitté le Sénégal pour l’Espagne