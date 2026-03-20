Habib Bèye : « Le Sénégal a gagné sur le terrain, je ne pense pas qu’ils puissent retrouver notre trophée et nos médailles »

Depuis l’annonce officielle de la commission d’appel de la CAF d’annuler le résultat de la finale de la CAN 2025 et de sacrer le Maroc champion d’Afrique, pas un jour ne passe sans que cette décision soit commentée.



Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Lille en Ligue 1, Habib Beye a réagi à la décision de la Confédération africaine de football de retirer au Sénégal la CAN remportée le 18 janvier pour l’attribuer au Maroc, dénonçant une mesure incompréhensible.



« De façon ironique, je ne pense pas qu’ils puissent retrouver notre trophée et nos médailles. Ils sont dans notre pays avec ceux qui l’ont gagné et qui le méritent sur le terrain. Pour être plus sérieux, je pense que cette décision est inadaptée, deux mois après avoir entériné le résultat. C’est assez incompréhensible. Le titre que le Sénégal a glané, il l’a glané sur le terrain. Ce titre continental était mérité. Aujourd’hui, c’est une situation très difficile pour la CAF. Derrière, il y aura la décision du TAS. J’espère juste qu’on en restera à cette décision qui a été entérinée sur le terrain. C’est sûr que ça ne met pas en avant notre continent après les décisions que nous prenons dans nos institutions. La décision aurait dû être prise sur l’instant T. (…) La décision sera difficile à vivre pour les deux nations », a lâché le coach marseillais.