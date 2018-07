Habib Beye et son incroyable histoire avec la Coupe du monde

Dans un texte intitulé "Petit Morceau de vie", partagé sur son compte Twitter, l'ancien international sénégalais Habib Beye raconte son incroyable histoire d'amour avec la Coupe du monde qui a débuté en 1998 quand il est allé au Stade de France pour supporter les Bleus et les voir remporter le trophée et continue ce dimanche 15 juillet 2018, où il doit commenter la finale de la même équipe contre la Croatie sur Canal Plus, en passant bien sûr par l'incroyable journée de 31 mai 2002 où sous les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal, il avait battu cette la France de Zidane, Thierry Henry et Cie...