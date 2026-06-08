Hackathon CEDEAO 2026 : La jeunesse technologique de l'Afrique de l'Ouest se rassemble à Accra

Le Ghana devient la capitale ouest-africaine de l'innovation technologique. Du 8 au 11 juin 2026, la ville d'Accra accueille le Hackathon régional de la CEDEAO 2026, un rendez-vous d'élite qui rassemble les jeunes innovateurs, programmeurs, designers et analystes les plus prometteurs de l'espace communautaire.







Placée sous le mot d'ordre « Ensemble, construisons une Afrique de l'Ouest résiliente sur le plan numérique », cette compétition technologique intensive va durer quatre jours. L'objectif de ce rassemblement est de pousser la jeune garde de la tech régionale à collaborer pour concevoir des solutions numériques concrètes capables de répondre aux défis structurels et sécuritaires de la sous-région.







Pendant toute la durée de l'événement, les participants bénéficieront d'un cadre d'émulation pour transformer leurs idées en innovations de rupture. Face aux enjeux croissants de cybersécurité, de connectivité et de souveraineté numérique en Afrique de l'Ouest, ce hackathon de la CEDEAO veut transformer les barrières technologiques en opportunités de développement afin de générer un impact économique et social durable pour l'ensemble des populations de la région.

