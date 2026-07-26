Prépa Afrobasket U18 Féminin : les Lioncelles battues de peu par le DUC (52-54) en amical

En pleine phase de préparation pour le FIBA Afrobasket U18 Féminin, la sélection nationale U18 du Sénégal s'est inclinée sur le fil (52-54) face à l'équipe senior du Dakar Université Club (DUC) ce dimanche.



Opposées à une formation universitaire plus expérimentée, les jeunes internationales sénégalaises ont livré un duel intense jusqu'aux ultimes secondes de la rencontre. Malgré un score final très serré qui tourne à l'avantage des "Étudiantes" du DUC, ce test grandeur nature permet au staff technique des Lioncelles de procéder aux derniers réglages tactiques et d'évaluer le niveau physique du groupe sous pression.



Ce match amical s'inscrit dans le cadre du stage de préparation des Lioncelles en vue du FIBA Afrobasket U18 Féminin, prévu à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 5 au 16 août prochain. Un galop d'essai instructif avant de s'envoler pour le tournoi continental où le Sénégal visera les premiers rôles.2