Haïti: plus de 5.600 personnes tuées par la violence des gangs en 2024 (ONU)

Au moins 5.601 personnes ont été tuées par la violence des gangs en Haïti l'an dernier, soit 1.000 de plus qu'en 2023, a indiqué le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) ce mardi. «Ces chiffres ne peuvent à eux seuls rendre compte des horreurs absolues qui sont perpétrées en Haïti, mais ils montrent la violence incessante à laquelle les gens sont soumis», a souligné le chef du HCDH, Volker Türk, dans un communiqué précisant qu'il s'agit de chiffres vérifiés. En outre, 2.212 personnes ont été blessées et 1.494 enlevées, selon l'ONU. Pays pauvre des Caraïbes, Haïti est confronté à la violence endémique de gangs armés et à l'instabilité politique.