Hajj 2024 : les bons chiffres du pèlerinage

Des chiffres à l'appui sur lesquels s'appuie le ministère des infrastructures des transports terrestres et aériens (MITTA) pour marquer son satisfecit du Hajj 2024. Dans sa note d'information sur le pèlerinage 2024 le MITTA n'a pas manqué de souligner les bons points de l'édition 2024 (voir article Hajj 2024 : un bilan jugé satisfaisant malgré les couacs notés au départ).



En tout état de cause, les chiffres de la phase de retour marque le point d'orgue du pèlerinage 2024. Dont les chiffres s'établissent comme suit :

Pèlerins sénégalais : 10 617

• Vols retour : 29, opérés par Air Sénégal et Flynas

• Taux de réalisation des vols : 100%

• Taux de retards enregistrés : 6%

• Décès : 11 dont 5 non encadré par la DGP

• Hospitalisations : 2

• Disparitions : 1

• Hors circuit officiel : 37