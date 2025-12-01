Hajj 2025 : l’État relance les concertations sur les agréments et quotas

La Délégation générale au Pèlerinage (DGP) annonce l’ouverture, le jeudi 4 décembre 2025, d’une nouvelle phase de consultations consacrée à l’examen des « agréments et des quotas » pour l’organisation du Hajj. Cette rencontre, prévue à 8 h à l’École régionale de la navigation aérienne (ERNAM), s’inscrit dans les orientations du Premier ministre, qui avait demandé au ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur d’engager de « larges concertations sur le Hajj », afin d’assurer une gouvernance inclusive et plus performante du pèlerinage.



La DGP rappelle avoir mis en place un comité élargi aux regroupements de voyagistes privés, chargé de proposer les nouveaux termes de référence du dispositif. L’objectif affiché est de « repenser les modalités d’attribution des agréments et des quotas, de manière transparente, inclusive et équitable ».



La note souligne que l’attribution des agréments est suspendue depuis 2017, année de la création de la Délégation générale au Pèlerinage. Depuis lors, « des centaines de nouvelles demandes d’agrément, y compris celles de la diaspora, continuent à parvenir », sans traitement définitif, alimentant « frustrations et incompréhensions ».



Les autorités reconnaissent une « exigence de transparence et d’équité » devenue prioritaire, face à l’évolution du secteur et aux mutations de l’écosystème du pèlerinage. C’est dans ce contexte que les consultations doivent permettre d’apporter des réponses nouvelles et d’adapter les règles aux réalités actuelles.



À l’issue de la première journée, les observations et propositions des participants seront compilées puis transmises « à l’appréciation des plus hautes autorités ». Un nouveau projet de Cahier des charges pourrait être élaboré, « à la lumière de ces concertations prometteuses ».



Par cette démarche, la DGP vise à moderniser l’organisation du Hajj, à renforcer l’équité dans l’accès aux agréments et à améliorer la qualité du service offert aux pèlerins sénégalais.