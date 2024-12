Hajj 2025 : un manuel de procédures élaboré sur la couverture sanitaire

Ousmane Cissé, directeur général de la santé, a présidé ce vendredi un atelier de présentation du bilan de la couverture sanitaire du Hajj 2025 et de validation du manuel de procédures sur la sécurité sanitaire de cet événement religieux, qui s’est déroulé du 17 au 20 décembre 2024, le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam en Arabie Saoudite.



Ce manuel selon le directeur, « vise à normaliser le processus de cette couverture sanitaire dans une démarche multifactorielle » et à « mettre ainsi à la disposition des professionnels de santé un référentiel leur permettant de mettre en œuvre les différentes activités relatives à cette opération », de manière à « minimiser les risques sanitaires pouvant être associés au pèlerinage ». Il a par ailleurs indiqué que ce manuel décrit de « façon succincte » les différentes étapes de la couverture sanitaire avant, pendant et après le pèlerinage.



Ousmane Cissé, a indiqué qu’une « préparation rigoureuse qui précède le départ des pèlerins, à travers la communication, les visites médicales d’aptitude et la vaccination », informant que « près de 12 860 pèlerins sénégalais » vont se rendre aux lieux saints de l’Islam, à l’occasion de l’édition de 2025 du Hajj.