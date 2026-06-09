Chatons utilisés par Reug Reug lors d'un bain mystique : la Direction des Parcs nationaux réagit

Le geste du lutteur Reug Reug lors de son bain mystique, où il a utilisé des chatons à l'occasion de son combat contre Boy Niang 2, le dimanche 7 juin à l'Arène nationale, continue de susciter de vives réactions.



Dans un communiqué, la Direction des Parcs nationaux (DPN) indique que ces images soulèvent des « préoccupations légitimes » quant au respect du bien-être animal.



L'institution, chargée de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de conservation de la biodiversité, condamne fermement cet « acte » et exprime sa préoccupation face à « la recrudescence d'actes de maltraitance envers les animaux observés ces derniers temps dans notre pays et relayés sur les réseaux sociaux ».



Selon la DPN, ces actes, « parfois commis dans le cadre de pratiques à caractère mystique ou de spectacles, portent atteinte au bien-être animal et sont contraires aux principes de respect du vivant ainsi qu'aux efforts consentis par l'État du Sénégal pour la protection de la faune sauvage ».



La Direction des Parcs nationaux rappelle que le Sénégal a ratifié la convention internationale relative à la conservation de la diversité biologique. Elle souligne également que les dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune, ainsi que les textes réglementaires en vigueur, visent à garantir la protection des animaux et à prévenir toute forme d'atteinte à leur bien-être.



Elle précise que toute capture, détention, utilisation, transport ou mauvais traitement d'espèces de faune sauvage en violation de la réglementation est passible de sanctions administratives et pénales prévues par les lois et règlements.



Face à cette situation préoccupante, la DPN appelle les citoyens, les organisations sportives, les médias ainsi que les utilisateurs des réseaux sociaux à promouvoir une culture de respect envers les animaux et à bannir toute pratique susceptible de porter atteinte à leur bien-être.



La même source invite également la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) à prendre toutes les mesures nécessaires afin que de tels faits ne se reproduisent plus lors des compétitions et manifestations relevant de sa responsabilité.



Enfin, la Direction des Parcs nationaux avertit que le respect de la réglementation relative à la protection de la faune sera assuré avec la plus grande vigilance. « Toute infraction dûment constatée donnera lieu à l'application des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur », conclut le communiqué.