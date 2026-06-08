Double sacre continental : le Président Diomaye Faye salue le sang-froid et le caractère des jeunes champions

Les “Lionceaux” ont écrit une nouvelle page de l'histoire du football sénégalais. Ce lundi, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu au Palais de la République les équipes nationales U17 et U15 pour les féliciter après leurs sacres continentaux.



Le chef de l'État a longuement salué le parcours des U17, vainqueurs de la CAN au Maroc. Battus d'entrée, ils ont su « relever la tête, corriger leurs erreurs, resserrer leurs rangs ». Match après match, a rappelé le président, ils ont imposé « leur caractère, leur courage, leur discipline et leur solidarité ».



Il a également salué leur performance aux tirs au but, exercice dans lequel les jeunes Sénégalais ont excellé : « Trois fois de suite, à l'instant où tout se joue sur onze mètres, dans le silence suspendu d'un stade, vous avez gardé la main ferme, les pieds droits et le cœur tranquille ».



Pour le président de la République, cette capacité à gagner sous pression dépasse le cadre sportif : « Le talent peut gagner des matchs. Le caractère peut gagner des titres. Ce que vos deux générations ont montré à l'Afrique, c'est la force d'âme, ce sang-froid qui ne s'improvise pas ».



Il a également salué les U15, sacrés sans aucune défaite au Championnat scolaire de la CAF à Harare, offrant au Sénégal son premier titre dans cette compétition.



« Vous avez fait porter notre drapeau sur le toit de l'Afrique, à la suite des Lions de la catégorie A. Vous avez rappelé à chacun de nous que ce pays, grâce à sa jeunesse, ne connaît pas de sommets inaccessibles », a conclu le Président Faye.