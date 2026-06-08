iPad, enveloppes financières et bourses : le Président Diomaye annonce 311 millions FCFA de récompenses pour les U17 et U15

Le Président Bassirou Diomaye Faye n'a pas seulement décoré les sélections nationales U17 et U15 pour leurs exploits. Il a également annoncé, ce lundi, un vaste programme de récompenses d'un montant global de 311.400.000 FCFA pour toutes les récompenses cumulées (174 millions 520 000 pour les U15 et de 136 millions 900.000 FCFA pour les U17).



Selon le chef de l’Etat, chaque joueur des deux équipes recevra :



- un iPad de onzième génération,

- une assurance maladie d'une durée de deux ans,

- une bourse scolaire et de formation de 24 mois,

- une enveloppe financière pour chaque joueur, ainsi qu'un matériel didactique et un équipement pour chaque.

- Une prime au profit de la ligue du joueur correspondant à une enveloppe financière.



L'encadrement technique n'est pas oublié : chaque membre de l'encadrement technique bénéficiera d'une prime financière et d'un iPad de onzième génération.



Le Président Faye a précisé que ces récompenses visent à accompagner les jeunes champions face aux exigences de leur formation scolaire et aux besoins de l'encadrement technique. « J'ai décidé, en concertation avec mes services, de magnifier ces moments mais aussi de les récompenser », a-t-il déclaré.



Le montant total des récompenses publiques s'élève à 311.400 000 FCFA, a annoncé le chef de l'État, précisant que la fédération procédera à la répartition des fonds.