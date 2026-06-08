Exploits des U17 et U15 : le Président Diomaye décore les “Lionceaux” avec la nouvelle Médaille Gaïndé de la performance

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décoré ce lundi les sélections nationales des moins de 17 ans et des moins de 15 ans, fraîchement victorieuses respectivement de la CAN U17 Maroc 2026 et du Championnat scolaire de la CAF au Zimbabwe. Les membres des deux délégations ont également été honorés par le chef de l'État.



Les récipiendaires ont reçu la Médaille Gaïndé de la performance, une toute nouvelle distinction créée par le décret n° 2025-239 du 7 février 2025, selon le ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence de la République, Me Abdoulaye Tine.



Cette médaille a été instaurée par le président Bassirou Diomaye Faye pour récompenser les citoyens sénégalais qui se distinguent par des exploits exceptionnels, des actes de courage ou une contribution décisive au progrès et au rayonnement du Sénégal.



Pour rappel, les « Lionceaux » ont remporté la CAN U17 le 2 juin à Rabat, en s'imposant face à la Tanzanie (1-1, 4-2 aux tirs au but). Ce sacre offre au Sénégal son deuxième titre continental dans cette catégorie, après celui obtenu en 2023 en Algérie.



Avec cette victoire, le Sénégal devient la sixième nation à avoir décroché deux fois ce trophée, rejoignant ainsi le Cameroun, le Ghana, la Gambie, le Mali et le Nigeria.



Quant à l'équipe nationale des moins de 15 ans, elle a remporté la dernière édition du Championnat scolaire de la CAF, le 10 avril dernier à Harare, la capitale du Zimbabwe, après avoir battu l'Ouganda à l'issue de la séance des tirs au but.