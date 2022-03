Hakim Ziyech refuse sa convocation avec le Maroc

L’ailier de 28 ans qui compte 40 sélections pour 17 buts est en conflit avec Vahid Halilhodzic, le sélectionneur, qui lui reproche des problèmes disciplinaires. Il n’a plus joué avec le Maroc depuis le 12 juin 2021. S’il se dit d’abord « désolé de décevoir les fans », Hakim Ziyech avoue que ce n’est pas une décision facile à prendre et qu’il n’a pas d’autre choix.



« Un manque de respect envers moi »

« Bien que j’ai tout donné pour l’équipe au cours des six dernières années, les dirigeants continuent de diffuser des fausses informations sur moi et mon engagement envers mon pays. Leurs actions m’ont empêché de continuer à faire partie de l’équipe. Je souhaite à l’équipe le meilleur pour l’avenir. En tant que joueur, je me concentre sur mon club », écrit-il sur les réseaux sociaux. Et d’ajouter : « Depuis un an et demi, pas une seule personne de la fédération ou du staff technique n'a pris le temps de communiquer ou de discuter avec moi des raisons exactes de cette situation. Jamais auparavant je n'avais ressenti ce manque de respect envers moi en tant qu'athlète professionnel ou tout simplement en tant qu'être humain ».



Début février, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam avait annoncé qu’il prenait sa retraite internationale. « Je ne reviendrai pas en sélection. C’est ma décision finale. C’est clair pour moi. Je me concentre sur mon club maintenant. Je comprends la déception des supporters, je suis désolé pour eux », déclarait-il.



Des problèmes avec Hervé Renard aussi

Avec le Maroc, Hakim Ziyech a eu d’autres moments compliqués, sous la houlette d’Hervé Renard, qui ne l’avait pas convoqué pour la CAN 2017 au Gabon. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire lui reprochait de ne pas « supporter de rester sur le banc des remplaçants ». « Je suis vraiment déçu. Quand t'as envie de représenter ton pays et que t'en es empêché, il faut faire avec et ne surtout pas montrer preuve de démotivation », avait répondu le champion d’Europe.



En juin 2017, le président de la fédération, Fouzi Lekjaa, s'était rendu à Amsterdam avec le sélectionneur français pour réunir les deux hommes. Hakim Ziyech participera au Mondial 2018 en Russie et à la CAN 2019 en Égypte. Si le Maroc obtient son ticket pour le Qatar, Hakim Ziyech ne devrait donc pas jouer un deuxième Mondial d'affilée, une chose assez rare pour un joueur africain.