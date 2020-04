Hamed Ndiaye poignarde sa victime à la tête pour lui voler son téléphone portable

Le tribunal a relaxé Samba Wade et a condamné Hamed Ndiaye à un mois de prison ferme. En effet, le commerçant Samba Wade a nié lesfaits qui lui étaient reprochés et qui remontent à la nuit du 22 mars dernier entre une heure et deux heures du matin. Cette nuit-là, la partie civile a été poignardée à la tête.



Accusé d’avoir commis cette agression, Samba Wade a soutenu qu’il a été appréhendé par une foule déchaînée alors qu’il cherchait à se restaurer. « J’ai été frappé et torturé avant d’être évacué à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, maisje n’ai jamais détenu de couteau »,s’est défendu le prévenu qui a réfuté ses déclarations contenues dans le procès-verbal d’enquête.



Le ministère public a requis l’application de la loi pénale. Quant à la défense, elle a fait valoir que la victime a dit à la barre qu’elle ne reconnait pas Samba Wade comme son agresseur. « Si les faits étaient avérés, Samba Wade n’allait pas bénéficier de liberté provisoire pour des faits aussi graves », a soutenu la défense qui a plaidé la relaxe au bénéfice du doute pour des contradictions dans le procès-verbal. Le tribunal a relaxé Samba Wade et a condamné le nommé Hamed Ndiaye par contumace à deux ans de prison dont un mois ferme.



Le Témoin