Handball – Challenge trophy zonal : les U18 sénégalaises s’imposent devant les Marocaines

L’équipe nationale U18 du Sénégal a réussi son entrée en matière du tournoi Challenge trophy de la zone 2 en battant celle du Maroc (28-14). Pour la deuxième journée prévue ce jeudi les U 18 seront au repos. Elles joueront vendredi face à la Mauritanie pour une place en demi-finale.



Le Mali commence mal sa compétition. Les maliennes ont été lourdement battues par leur homologue de la Guinée par un score sans appel de 49-16. Comme le Sénégal, la Guinée est exemptée pour la deuxième journée.



A l’issue des matchs de poules, les premières équipes de chaque poule se qualifieront en demi-finale. Elles seront accompagnées de l’équipe classée meilleure deuxième des 3 poules.





Résultats de la première journée



Sierra Leone- Cap vert : Forfait Cap vert



Mali- Guinée Conakry : 16-49



Maroc vs Sénégal : 14-28





Programme 2e journée



jeudi 20 Avril 2023



14h00 : Mauritanie vs Sierra Leone

16h00 : Guinée Bissau vs Mali

18h00 : Gambie vs Maroc