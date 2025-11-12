Handball : La Fédération relance la D2 et prépare les grandes échéances internationales

Placée sous la supervision du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), la FSHB a indiqué avoir soumis une demande de participation aux Jeux Africains de la Jeunesse, prévus en décembre prochain en Angola. Ce sont les sélections U17 de Beach Handball qui devraient représenter le Sénégal, en attendant la validation officielle du dossier.

Dans un communiqué, la Fédération annonce également la mise en stage imminente de l’équipe nationale féminine en vue du Championnat du monde, prévu en Allemagne et aux Pays-Bas. L’arrêté ministériel fixant les modalités de participation est attendu dans les prochains jours.

Sur le plan national, le Bureau fédéral a entériné la formule du championnat de deuxième division, dont le coup d’envoi est prévu le 21 novembre. Les rencontres se tiendront sur deux sites : Thiès pour les zones A (Thiès, Dakar, Nord) et Kaolack pour les zones B (Sud-Est, Centre-Ouest).

Chez les hommes, Ndar Guedj HBC et le CEM Diamaguène Champs de Courses disputeront un match de barrage pour la dernière place qualificative. Du côté des dames, un litige oppose l’ASUC à la Pépinière HBE, en attente de décision.

Enfin, le président de la FSHB a proposé l’octroi de primes aux finalistes des deux dernières saisons et salué l’engagement de l’ensemble des membres du Bureau, espérant que leurs efforts se traduiront par des performances éclatantes sur le terrain.

La Fédération sénégalaise de Handball (FSHB) a tenu, le mardi 11 novembre 2025, une réunion en ligne consacrée à l’évaluation des préparatifs des prochaines compétitions internationales et au lancement du championnat national de deuxième division.