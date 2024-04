Handicap : Ziguinchor se dote d’un centre de réadaptation physique

La région de Ziguinchor (située au Sud du Sénégal) vient d’être dotée d’un centre de réadaptation physique destiné à contribuer à la réinsertion des personnes vivant avec un handicap.



Ce centre de réadaptation physique situé à Boutoute, un village de la commune Niaguis, à quelques kilomètres de Ziguinchor, a été inauguré lundi par la directrice générale de l’Action sociale, Arame Top Sène, d’après l’APS.



« Ce projet intervient sur trois composantes opérationnelles, dont un volet infrastructures et logistiques, caractérisé par la construction d’un atelier orthopédique complet, d’une unité de physiothérapie et l’achat d’une unité de clinique mobile », a souligné la directrice.



Avant d’ajouter : « Il compte également un volet production et approvisionnement en appareils et matériels orthopédiques (prothèses) et un volet formation portant sur le renforcement de capacités de professionnels locaux dans le domaine de l’orthopédie. Le résultat que nous attendons de ce projet, c’est la construction de ce centre d’appareillage, afin qu’il puisse prendre en charge 600 personnes handicapées et former dix techniciens dans le domaine de l’orthopédie et des nouvelles technologies d’assistance ».