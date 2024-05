Hansi Flick veut offrir une star allemande au Barça, retournement de situation pour l’avenir d’Ángel Di María

Flick veut Kimmich Après le départ de Xavi du FC Barcelone, Hansi Flick ne veut pas arriver les mains vides en Catalogne, puisque Mundo Deportivo parle de Joshua Kimmich qui est «toujours dans la liste du FC Barcelone pour la saison prochaine». Le prochain entraîneur du Barça avait le milieu de terrain sous ses ordres avec le Bayern Munich et en équipe nationale. «Flick peut aider dans son arrivée», explique le média espagnol. Une arrivée qui pourrait être complétée par une autre. Selon AS, le rêve de Deco est d’enrôler Luis Diaz, l’actuel attaquant de Liverpool.

Ángel Di María, direction Rosario Au Portugal, Record placarde «A un pas de la sortie», en évoquant l’avenir d’Angel Di Maria avec Benfica. Le milieu offensif argentin est sur le départ selon le média portugais. Alors qu’il était censé ne pas retourner au pays, le joueur de 36 ans a pris sa décision et veut finalement revenir jouer à Rosario. Rui Costa, président du club portugais, fait néanmoins un dernier effort pour le conserver.

Bruno Fernandes met un coup de pression aux Red Devils Après la finale de la FA CUP contre Manchester City, Erik ten Hag fera son départ de Manchester United. Dans le même temps, Bruno Fernandes laisse planer le doute concernant son avenir. Attendu au tournant lors de cette finale, le milieu offensif portugais veut des «garanties à la hauteur de ses ambitions» de la part de son club, écrit le Daily Mirror. Le joueur a admis sa «frustration» après une saison très compliquée. Affaire à suivre…