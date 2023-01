Hausse annoncée du prix du transport: AFTU et ses employés ne parlent pas le même langage (reportage)

"On ne peut pas se lever un bon jour et augmenter nos tarifs"

Il est 7 heures passées de 20 mn lorsqu’une équipe de PressAfrik arrive au terminus de la ligne 44 situé à Grand Mbao. Comme chaque matin le lieu grouille de monde qui se faufile dans la foule pour un trajet. Alignés en ligne droite, les usagers attendent que le "coxeur" leur dise quel bus prendre. Habillé d’un pull vert treillis Abdoulaye Ndoye qui réside à la cité Ndeye Marie de Grand Mbao pousse un ouf de soulagement, car la hausse n'est pas effective comme annoncé.« Ce matin je me suis réveillé avec inquiétude parce j’ai l’habitude de prendre le bus jusqu’à Ouakam. Je dépense 800 FCFA seulement pour le transport. Je suis étudiant et c’est un peu difficile de devoir cumuler le transport à ce que je mange. » Le jeune dans la vingtaine espère que les autorités feront le nécessaire pour diminuer le prix du gasoil. « Nous Sénégalais lambda, nous avons que les bus pour nous déplacer. Et j’ai peur que si Aftu augmente les tarifs les « car rapides » et les clandos s'en suivront. Ce qui risque de rendre la vie plus difficile qu’elle ne l’est déjà », déplore-t-il.Interpellé sur l’augmentation des prix du transport, Daouda Dimé, chauffeur du bus 44, révèle qu’après concertation ils ont décidé d’attendre que l’ordre vient de leur ministère tutelle . « Nous avons eu connaissance du communique de l’Aftu. Bien vrai qu’ils font partis de nos autorités, nous attendons quand même que le ministère des Infrastructures du Transport terrestres et du Désenclavement nous parlent sérieusement de la situation. Nous travaillons et nous ne voulons pas de problèmes, car on a entendu celui-ci dire qu’il n'est pas pour cette hausse des tarifs », explique le sieur Dimé.Le visage baissé sur son petit registre qui régule les vas et viens des bus, Fallou le chef et "coxeur" du terminus conforte les même propos de son collègue Dimé. « Nous n’allons pas changer les tarifs des bus. On a vu le communiqué mais on ne compte pas appliquer leurs directives. Tout ce qu’on va faire, c’est attendre notre ministère de tutelle. On ne peut pas se lever un bon jour comme ça et augmenter nos tarifs. Cela risque d’impacter nos usagers. On attend », souligne-t-il.Toutefois, il exhorte le gouvernement a aidé les chauffeurs en diminuant le prix du gasoil qui est devenu trop. « Si le gouvernement veut soutenir les populations, il devait tout faire pour éviter la hausse des prix du carburant. L’État doit continuer à subventionner les prix ou procéder à une augmentation graduelle », déclare Fallou.L’Association de financement des professionnels du transport urbain (Aftu), a annoncé l’augmentation de ses grilles tarifaires à partir de ce lundi 16 janvier, à la suite de la hausse du prix du carburant. En effet, le litre de gasoil qui coutait 650 FCFA est vendu depuis quelques jours à 755 FCFA le litre. Soit une hausse de 100 FCFA.