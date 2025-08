Hausse des prix des matériaux de construction : une progression de 0,4% en juin 2025, selon l'ANSD

Les prix des matériaux de construction ont enregistré une hausse de 0,4% en juin 2025 par rapport au mois précédent, selon les données publiées récemment par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). « Cette évolution est due principalement au renchérissement des matériaux de base (+0,4%), de la peinture (+2,1%), ainsi que des matériaux pour étanchéité (+1,6%) », lit-on sur le site l’ ANSD Les matériaux de base ont connu un renchérissement de 0,4%, causé par la flambée des prix du sable (+2,2%), du ciment ordinaire (+1,1%) et des graviers (+0,2%), note l’ANSD. Selon les statisticiens de cette structure publique, la fermeture des carrières de sable non autorisées, dans le cadre d’un durcissement du contrôle du secteur, a entraîné un déséquilibre entre l’offre et la demande, contribuant ainsi à cette hausse.Toutefois, les prix du fer à béton ont reculé de 2,6% sur la même période. En glissement annuel, les prix des matériaux de base affichent une progression notable de 5,9%.Les produits de peinture ont, quant à eux, vu leurs prix grimper de 2,1% en rythme mensuel, principalement sous l’effet de la hausse de la peinture à huile (+5,9%). Sur un an, cependant, les prix dans cette catégorie reculent légèrement de 0,5%.S’agissant des matériaux pour étanchéité, une hausse de 1,6% est observée en juin, due à l’augmentation des prix du feutre de bitume (+2,0%). Les matériaux utilisés dans les travaux d’électricité enregistrent également une hausse de 1,0%, portée par la hausse des prix des câbles VGV (+2,4%). Du côté des matériaux de plomberie et sanitaire, une hausse modérée de 0,1% est constatée.Les matériaux de menuiserie enregistrent aussi une légère hausse de 0,1% sur le mois. La baisse des prix des produits en bois (-1,9%) est contrebalancée par la hausse des produits en aluminium (+2,2%) et en métal (+0,8%).