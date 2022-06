Hausse prix de l'essence dans l'espace CEDEAO: les consommateurs sénégalais plus lésés que leurs voisins de la sous-région

La situation conjoncturelle dans le monde causée par la crise russo-ukrainienne a des conséquences négatives sur le pays africains, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Le prix du carburant a connu une hausse dans beaucoup de pays à tour de rôle. Dans 4 pays de la Cedeao, le litre de l'essence est plus cher au Sénégal.



Début juin, la Côte d’Ivoire a vu le prix à la pompe du litre de super sans plomb revu à la hausse pour le mois de juin 2022. Le mercredi 1er juin 2022, une note d’information du ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie faisait état d’une augmentation de 40 FCFA sur le litre d’essence. En même temps, le gasoil conservait son prix fixé à 615 FCFA le litre. Le prix du litre d’essence passait ainsi de 695 FCFA le litre à 735 FCFA.



Lorsque la Guinée a annoncé une hausse du prix de l’essence dont le litre est passé de 10 000 à 12 000 francs guinéens (851 FCFA), soit une hausse de 20%, les esprits s’étaient directement tournés vers le Sénégal où une augmentation du litre de super était aussi attendue.



Tout comme la Côte d’Ivoire où le gouvernement avait subventionné le prix des produits pétroliers, afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages, le Sénégal a aussi mis fin à cet appui financier conséquent.



Sur pression des institutions financières internationales, dont le FMI qui aurait demandé à l’Etat sénégalais de mettre fin à la subvention sur les énergies, Dakar s’est visiblement exécuté. En effet, l’essence dont le litre se monnayait jusque-là à 775 FCFA, est passée à 890 FCFA la même quantité. Quant au gasoil, le prix est resté maintenu à 655 FCFA le litre.



A noter que le Sénégal a appliqué une très forte hausse sur le carburant. Si en Côte d’Ivoire le prix a été majoré de seulement 40 FCFA, au pays de la Téranga, c’est un montant de 115 FCFA qui a été augmenté sur le litre d’essence.



Le Mali aussi n’a pas échappé à cette hausse. Les autorités de la transition au augmenté le prix du carburant. Le litre de l’essence est passé de 762 à 811 FCFA et le litre du gasoil de 760 à 809 FCFA, depuis mercredi 08 juin 2022.