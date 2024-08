Haut représentant du président de la République : son rôle et ses responsabilités

La nomination de Mimi Touré au poste de Haut représentant du président de la République remet l'ancienne Première ministre au devant de la scène politique. Cette nomination survenue mardi dernier redonne de la force à la carrière de l'ancienne responsable de l'Alliance pour la République (APR), ancien parti au pouvoir.

Madame Touré, certainement honorée par cette nomination, avait manifesté ses satisfactions. " J’exprime ma profonde gratitude au Président Bassirou Diomaye Faye pour ma nomination au poste de Haut Représentant du Président de la République. Je renouvelle mon engagement total pour l’avènement d’un Sénégal souverain, juste et prospère", avait laissé entendre Mimi Touré en réaction à sa nomination.



Le rôle d'un Haut représentant du président de la République et ses responsabilités



Apprenant cette désignation de madame Touré beaucoup ont été les Sénégalais qui se posaient la question sur le rôle et les responsabilités d'un Haut représentant du président de la République.

Le haut représentant du président de la République, en résumé, sert de lien entre la présidence et d’autres entités. Ces entités peuvent être des institutions publiques, d’organisations internationales, ou même de personnalités politiques et diplomatiques.



En effet, les principales responsabilité d'un Haut représentant du président de République peuvent être diverses et variées. Par exemple, le Haut représentant peut conseiller le président sur des questions spécifiques. Il peut, parfois, lui apporter des conseils dans des secteurs stratégiques : les affaires étrangères, la sécurité, ou l’économie. Dans le même ordre d'idées, le Haut représentant peut, également, représenter le chef de l'Etat, lors de négociations avec d’autres gouvernements ou organisations internationales .

Comme aussi, il peut jouer le rôle de coordinateur des politiques du président de la République. Ses responsabilités lui confèrent, de plus : la représentation officielle, la communication et la médiation.



Au regard, de son rôle et de toutes ses responsabilités susmentionnées, le Haut représentant du président de la République doit être une personne rompue à la tâche. C'est, certainement qu'à ce titre que Bassirou Diomaye Faye a signé mardi dernier le décret nommant Madame Aminata Touré dite Mimi au poste de Haut représentant du président de la République.