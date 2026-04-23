Emploi : L'État et le privé lancent la convention « And Yombal Xëy » pour l'insertion des jeunes

L’État sénégalais et les organisations du secteur privé ont signé ce jeudi la convention nationale « And Yombal Xëy ». Cet accord stratégique vise à faciliter l'accès des jeunes à des emplois dignes, productifs et durables en créant une passerelle directe entre le système de formation et le monde du travail.







Inscrit dans la dynamique de l’Agenda national 2050, ce partenariat est décrit par les autorités comme un levier essentiel pour transformer les orientations publiques en actions concrètes. La convention repose sur un modèle de responsabilité partagée, où l'État et les entreprises conjuguent leurs efforts pour stimuler la création de richesses et favoriser l'inclusion sociale.







Au-delà du simple recrutement, ce dispositif ambitionne de bâtir une économie plus compétitive en s'appuyant sur l'expérience des programmes passés. L'objectif est de poser les bases d'un nouveau contrat social fondé sur la justice sociale et la recherche de résultats tangibles pour la jeunesse sénégalaise.

