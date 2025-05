Haute cour de justice : Ismaïla Madior Fall auditionné à huis clos en présence de ses avocats

Ismaïla Madior Fall s'est bien présenté à son audition ce mardi devant la Commission d'instruction de la Haute Cour de justice, comme vient de le confirmer la Radio Sénégal Internationale (RSi). Cette information met fin aux incertitudes qui planaient depuis ce matin sur sa comparution.



Jusqu'à midi, aucune source officielle n'avait pu attester la présence de l'ancien ministre de la Justice dans l'enceinte du Tribunal de Dakar. Ses avocats, restés injoignables pendant plusieurs heures, avaient alimenté le flou autour de cette audition cruciale.



Selon la RSi, l'ancien Garde des Sceaux est actuellement entendu "à huis clos" dans le bureau de la Commission, entouré de son conseil juridique. Cette audition concerne une grave affaire de "corruption passive et concussion" liée à un marché public pour la construction d'un Centre de surveillance électronique au Tribunal de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise.



Le promoteur immobilier Cheikh Guèye déclaré avoir remis à l'ex-ministre la somme de 50 millions FCFA en espèces. Quand à Ismaïla Madior Fall, il s'agissait d'un "don gracieux" immédiatement restitué.



Cheikh Guèye et Mohamed Anas El Bachir Wane, respectivement l’un des plaignants et l’ex-directeur des Constructions du ministère de la Justice ont été placés sous mandat de dépôt hier lundi.