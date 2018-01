Henri Camara déballe sur l'équipe de 2002 : « La cohésion du groupe tant chantée n'était que de la poudre aux yeux »

La réussite des «Lions » en 2002 s’explique pour beaucoup, par le fait que les joueurs étaient soudés les uns les autres. Ce que Henry Camara réfute totalement aujourd’hui. Selon lui : « En 2002, il y avait bel et bien des clans. La cohésion du groupe chantée par tous était du pipo », s’est désolé l’ancien numéro 7 du Sénégal dans les colonnes du journal "Record".

Pour corroborer ses propos il s’est rappelé : «des bagarres spectaculaires dans la tanière. On peut dire que les joueurs avaient envie, mais il avait aussi la rancune ».

L’attaquant révèle avoir « assisté à la bagarre entre Aliou Cissé et Kalidou Fadiga qui se sont cognés comme des boxeurs. C’est Aliou qui avait lancé le premier coup de poing. J’étais là assis à côté de Salif Diao, c’était à la mi-temps d’un match. Et n’eut été l’intervention de feu Jules François Bocandé le pire allait se produire ».

Des bagarres il y en avait à gogo dans la tanière si l'on se fie de l’ancien joueur de Wigan : « Il y avait aussi cette bagarre entre Ferdinand Coly et Pape Sarr à l’entrainement. Coly avec son tempérament n’acceptait jamais qu’on se relâche au marquage. Donc, ça a chauffé entre eux et ils se sont frottés aussi».