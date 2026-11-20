Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lo a présidé, ce vendredi 20 novembre 2026, une réunion du Comité de veille autour du bilan et de l’héritage des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. À l’issue de cette rencontre, le chef du gouvernement a défini quatre axes majeurs pour capitaliser sur la réussite de l’événement.



Il a ainsi ordonné la valorisation des infrastructures et des équipements afin de faire du Sénégal une terre d’accueil de congrès, de tournois, de salons et de festivals internationaux, selon la Primatur. Le chef du gouvernement a également demandé de préserver le savoir-faire opérationnel, notamment les procédures, les modes opératoires et les centres de commandement. Il a aussi insisté sur la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes et les volontaires ainsi que sur l’extension aux régions du modèle de coordination sécuritaire.



Ces décisions reposent sur le bilan satisfaisant des JOJ, qui se sont déroulés du 31 octobre au 13 novembre 2026 avec 151 épreuves pour 205 délégations. La billetterie solidaire a permis de réunir plus de 210 000 jeunes spectateurs sans aucun retard de compétition dû à la mobilité, tandis que l’Académie d’apprentissage a formé 5 867 volontaires et 315 jeunes de 35 nationalités.