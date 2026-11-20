L’équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal a fait match nul (1-1) contre la Croatie pour son entrée en lice à la Coupe du monde U17 2026, selon la Fédération sénégalaise de football. L’attaquant Séga Fall Mbodji a inscrit l’unique but des Lionceaux lors de cette première rencontre du groupe F.
Ce résultat offre un premier point aux jeunes joueurs sénégalais dans la compétition. Les Lionceaux vont désormais affronter Cuba ce lundi 23 novembre pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules.
Ce résultat offre un premier point aux jeunes joueurs sénégalais dans la compétition. Les Lionceaux vont désormais affronter Cuba ce lundi 23 novembre pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules.
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