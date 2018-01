Hervé Penot, journaliste de l’Equipe: « Je crois que le Sénégal est capable de passer le 1er tour »

L’équipe nationale du Sénégal fonde beaucoup d’espoir au prêt de certains observateurs qui pensent que les « Lions » feront une bonne Coupe du Monde en Russie en Juin prochain.

Parmi ces observateurs, il y a le journaliste français du quotidien l’Equipe et spécialiste du foot africain, Hervé Penot qui ne voit même pas en rêve l’élimination du Sénégal en premier tour lors de la prochaine Coupe du Monde : « Je crois que le Sénégal est capable de passer au 1er tour face à la Pologne, la Colombie et le Japon. Il y a du potentiel dans cette équipe du Sénégal, sur laquelle je fonde beaucoup d’espoirs dans cette phase finale du mondial en Russie ».

Cependant, il invite Aliou Cissé à rendre le groupe encore plus homogène et à corriger certaines choses d’ici la Coupe du Monde, car selon lui : « Il y a un problème de latéraux, même si Youssouf Sabaly des Girondins de Bordeaux a rejoint récemment cette sélection sénégalaise. Je vois qu’on le fait jouer en sélection arrière gauche, alors qu’il est arrière droit ».

Toutefois selon Hervé Penot, Pape Ndiaye Souaré peut être une solution pour le coach Cissé : « Cependant, si Pape Ndiaye Souaré parvient à revenir avec Crystal Place en Premier League et être prêt pour cette Coupe du Monde, ça sera aussi une très bonne chose ».

Hervé Penot est un journaliste du quotidien l’Equipe, mais il intervient aussi, souvent dans l’émission Radio Foot Internationale de la RFI, animée par Annie Gasnier.