Hervé Renard vise "une équipe nationale" masculine pour disputer la Coupe du monde 2026

Eliminé en quarts des JO de Paris 2024 avec les Bleues, Hervé Renard reconnaît ses responsabilités dans cet échec, et ne pas avoir fait l'unanimité dans le vestiaire tricolore. Approché par le Nigeria, le coach de 56 ans a décliné mais s'estime prêt à prendre en main une sélection masculine capable de jouer le Mondial 2026, rapporte Rmc Sport.



Après deux mois de repos, Hervé Renard est déjà d'attaque pour une nouvelle aventure. La cruelle élimination des Bleues en quarts des Jeux olympiques de Paris 2024 à peine digérée, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine (remplacé par son adjoint Laurent Bonadei) s'estime prêt à retrouver un nouveau challenge.



Le coach de 56 ans souhaite prendre en main la destinée d'une nation masculine capable de se qualifier pour le prochain Mondial, en 2026. "J’ai failli partir au Nigeria, j’ai pesé le pour et le contre pendant quelques jours, même quelques semaines avant de refuser. C’est la meilleure proposition que j’ai eue pour l’instant, le reste ne me convenait pas", a-t-il révélé dans L’Équipe.



Sa priorité va à une sélection plutôt qu'un club, même s'il pourrait revoir ses plans s'il n'a pas un poste d'ici à janvier. "Une équipe nationale en priorité. Et j'espère qu'elle sera encore capable de jouer la qualification pour la Coupe du monde", a expliqué Hervé Renard. L'ex-entraîneur de Sochaux et du Losc a préféré botter en touche lorsque il lui a été demandé si un retour en France pouvait l'intéresser.



Les Bleues lui manquent-elles? "Oui forcément, mais pas toutes..."

En attendant de trouver un projet qui lui corresponde, Hervé Renard en a profité pour tirer le bilan de son aventure humaine de dix-huit mois avec les Bleues... pas vraiment idyllique, à priori. Si l'homme, souvent intense, admet avoir dû s'adoucir parfois face à son groupe ("S'adapter, c'est bien, mais à un moment donné, il faut rester soi-même"), l'entraîneur reconnaît ne pas avoir fait l'unanimité dans le vestiaire tricolore.



Et maintenant, est-ce que ses anciennes joueuses lui manquent? "Oui forcément, mais pas toutes, a-t-il lâché avec franchise. "Comme je ne manque pas à beaucoup d'entre elles, c'est normal."



Renard déplore également ne pas avoir atteint l'objectif fixé pour la compétition, à savoir glaner une première médaille olympique dans l'histoire des Bleues. Les Tricolores avaient été tristement éliminées en quarts par le Brésil (1-0), elles qui avaient connu une élimination au même stade lors du Mondial 2023. "J'assume mes responsabilités. J'étais venu pour autre chose", regrette-t-il.