Histoire, mythologie, traditions… 11 infos surprenantes sur la Saint-Valentin

Qui est Saint Valentin ?

Saint Valentin, ou Valentin de Terni, est un prêtre italien qui mariait des couples en cachette malgré l’interdiction en vigueur dans les années 200. L’empereur Claude II le Gothique voulait empêcher les hommes de rester avec leurs fiancées plutôt que de partir à la guerre.



Lorsqu’il est démasqué, Valentin de Terni est emprisonné. Il tombe alors amoureux de la fille de son geôlier : Julia, une jeune aveugle à qui il raconte le monde. Par miracle, elle retrouve la vue. La nouvelle se répand si bien que l’empereur, qui a les Chrétiens en horreur, condamne Valentin à mort.



Il meurt en martyr de l’amour et devient Saint-Valentin grâce au pape Gélas Ier qui le mettra à l’honneur tous les 14 février, jour de son exécution, depuis 494.



Saint-Valentin devient officiellement le patron des amoureux en 1496.



D’autres s’accordent pour dire que la Saint-Valentin se tient à cette période en référence au début de la saison des amours de certains oiseaux.



Le valentinage, c’est quoi ?

C’est un peu le blind date de l’époque. Né au Moyen-âge, le valentinage consiste à former des couples au hasard dans la cour d’Angleterre. Pendant toute une journée, le jeune-homme et la jeune-femme choisis doivent se couvrir de petites attentions.



La coutume s’est d’abord exportée à la cour de Savoie avant de se répandre dans d’autres régions.



La fête des lupercales est-elle l’ancêtre de la Saint-Valentin ?

Dans la Rome Antique, la fête des lupercales était une fête de purification sur trois jours : du 13 au 15 février. Des prêtres sacrifiaient un bouc dans une grotte pour garantir la fécondité des femmes qui désiraient avoir un enfant dans l’année.



Selon le calendrier romain, l’année commence le 1er mars. La fête des lupercales célébrait donc aussi la fin de l’hiver et rendait hommage au Dieu des troupeaux et des bergers.



En 494, le pape Gélas 1er fait interdire cette fête et la remplace par la Saint-Valentin.



Qu’est-ce qu’une valentine ?

Initialement, à l’époque de Valentin, les valentines étaient des messages d’amitié.



C’est seulement au Moyen-âge qu’elles deviennent des preuves d’amour. Importées par Charles d’Orléans, un prince français retenu en otage par les Anglais pendant 25 ans, les valentines sont instituées à la cour de France. Chaque 14 février, l’amant doit envoyer un message tendre à sa bien-aimée.



Le mouchoir

Autrefois, les femmes faisaient intentionnellement tomber leur mouchoir en tissu brodé aux pieds de leur bien-aimé pour lui faire part de leurs sentiments.



Qui est Cupidon ?

Personnification même de l’amour, Cupidon, souvent représenté en jeune garçon ailé, est le dieu de l’amour dans la mythologie romaine. Armé d’un carquois et d’un arc, il envoie des flèches dans le coeur des hommes et des dieux pour les faire tomber amoureux de la première personne qui croise leur chemin.



"X", comme un baiser

A l’époque, les gens qui ne savaient pas écrire signaient leurs documents officiels avec un x. La signature avait lieu en présence du destinataire et le signataire devait apposer un baiser sur sa signature, pour faire foi de son engagement.



C’est pour ça que sur certaines lettres d’amour, on retrouve un x en bas de page. Aujourd’hui encore, les Anglo-saxons les utilisent dans leurs sms. Et ados, peut-être avez-vous conservé la tradition avec des “xoxoxo” ?



Un oiseau pour un mari

Si le jour de la Saint-Valentin, une jeune fille aperçoit une certaine espèce d’oiseau, c’est un signe quant à la situation de son futur mari. Voir un chardonneret signifie le mariage à un homme fortuné. Un rouge-gorge, un homme portant l’uniforme : marin ou militaire. Un moineau, un homme pauvre. Mais croiser un écureuil est mauvais présage puisqu’il annonce le mariage à un avare qui lui volerait sa fortune.



La saudée

La saudée est une ancienne tradition lorraine pendant laquelle les jeunes garçons inscrivaient le nom de leur valentine sur une liste. Lorsque l’heureuse élue était choisie par plusieurs prétendants, ces derniers devaient plaider devant un “tribunal” et le vainqueur remportait le droit de couvrir sa dulcinée de cadeaux, et ce pendant un an.



Pourquoi offre-t-on du chocolat ?

Les origines du chocolat remontent à la civilisation aztèque (1200 après J.C) : déjà à l’époque, il était associé à la passion. Une légende raconte d’ailleurs que l’empereur aztèque Montezuma en consommait en grande quantité avant d’aller rendre visite à son harem.



Reconnu comme un anti-dépresseur efficace, sa composition recèle de nombreux bienfaits : la théobromine est un anti-stress, la caféine stimule le cerveau et la phényléthylamine, surnommée « molécule de l’amour », est une endorphine qui recrée la plénitude amoureuse.



Le langage des fleurs

L’acolyte de toujours de la boîte de chocolat : le bouquet de fleurs. Et sa particularité, c’est que le bouquet véhicule différents messages en fonction de sa composition.



Les violettes par exemple peuvent exprimer un amour caché, elles symbolisent la pudeur. Dans le langage des fleurs, l’iris incarne la tendresse, celui qui la choisie témoigne d’un coeur pur. La rose elle, selon sa couleur, présente différentes significations. Privilégier la rose rouge pour la Saint-Valentin, symbole ultime de la passion.