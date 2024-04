Hommage à Mohamed Boune Dionne (Par Thierno Lo)

Il fut un homme d'une profonde foi qui lui permettait de faire face à toutes les épreuves sans fléchir. Je garde toujours cette image quand tout le monde se posait la question, car il ne recevait personne et était invisible parce qu’aliter. Il m’appela au téléphone me dépenda de le prendre en appel vidéo, je fus foudroyé, il enleva son masque d’oxygène me fixa comme un général et me dit " Grand déroule " je lui répondu Mohamed repose toi. Cette image me poursuit toujours sans compter le chaleureux message qu’il a demandé depuis Paris à notre chère épouse et amie Cathy la brave de me transmettre pour me remercier du compagnonnage.



Il fut un général jusqu’ au bout un homme d’honneur très relationnel d’une générosité excessive autant de valeurs qui montrent comme son homonyme qu’il fut un homme de Dieu de passage sur terre en témoignent le Sénégal qu’il a réconcilié à l’hôpital principal à Touba à Fann à travers le monde et la compassion niveau réseaux sociaux.



Mon frère est parti, mais il m’a honoré avant de prendre le dernier départ, il restera à jamais gravé dans ma mémoire et recevra toujours mes prières. Adieu mon Général.





Ministre Thierno lo Président COS Dionne 2024