Hôpital Abass Ndao : les travailleurs décrètent 72 heures de grève renouvelable à compté du jeudi

Les travailleurs de l’hôpital Abasse Ndao comptent décréter un mot d’ordre de grève de 72 heures renouvelable à partir de ce jeudi. Ils réclament le payement des heures supplémentaires, le respect des accords signés avec le ministère de la Santé et la ville de Dakar.



« On s’est réuni pour faire un compte-rendu. Parce qu’on a eu à rencontrer la direction et aussi parler des problèmes récurant qui ont été toujours là. Et on se projette d’aller en grève de 48 heures les jeudi et vendredi. Nous allons observer une grève générale dans le même format. Il y aura certains services clés qui vont prendre les urgences », déclare la Secrétaire générale du syndicat des blouses blanches dudit hôpital, Binta Demba Sarr.



Pour elle, « le problème de Abass Ndao (l'hôpital), concerne le ministère de la Santé, l’Etat d’une manière globale. Il y a la ville de Dakar qui est interpellée. Ce sont des revendications qui sont là. Dès l’instant qu’ils nous doivent 5 ans d’heures supplémentaires, on s’est dit que maintenant, on leur retourne les clés ».