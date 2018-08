Hôpital Fann : huit mois sans intervention chirurgicale pour les malades du cœur

Huit mois de navette entre leurs maisons et l’hôpital de Fann, huit mois d’inquiétude et de stress. Parce que, depuis janvier dernier, les malades du cœur peinent à se faire opérer. Serigne Modou Mbacké Ngom, président de l’association des malades du cœur déplore. « On pourrait dire ici à l’hôpital de Fann, que c’est un cri du cœur de tous les malade du cœur. Ils sont là pour demander s’ils peuvent subir une opération et je leur réponds que non », explique t-il au micro de Rfm.



Il poursuit : « et il faut attendre au mois d’octobre prochain pour la reprise des interventions chirurgicales alors que les malades du cœur ne comptent que sur cette alternative pour guérir. Aucune solution, seule la chirurgie peut redonner sens à leur vie. »



Du coté de l’hôpital, les autorités tentent de rassurer. Joint au téléphone par la Rfm, le Pr Mouhammadou Ndiaye soutient que les locaux sont en réfection depuis le mois de mai et non pas janvier et que cette situation sera rétablie au mois d’octobre. En attendant les malades du cœur vont prendre leur mal en patience.