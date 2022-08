Hôpital Le Dantec: des organisations de la société civile dans la rue pour dire «non à la vente des 3 hectares»

«Les gens ont marché sous la pluie. Ce qui montre l’intérêt qu’ils ont accordé à la manifestation. Même si le préfet de Dakar pour saboter la manifestation des syndicats de l'hôpital Aristide Le Dantec, vient à peine d’autoriser la manifestation. Ce qu’il a déclaré pour la vente des 3 hectares, c’est 30 milliards de F CFA, c’est plus que ça. Parce que, là-bas la valeur du m2 coûte 2.500.000 millions F CFA. Depuis 2012, Macky Sall n’est pas là pour lesSénégalais. Il est là pour son intérêt et celui de la France. Il veut tuer les Sénégalais. Parce qu’il a un projet au niveau mondial appelé le nouvel ordre mondial. Son objectif c’est un projet d’extermination des peuples métèque. Ils disent que ces peuples doivent disparaitre de la planète », a déclaré Dame Mbodj.

Pour lui, les Sénégalais doivent se mobiliser. « Nous les appelons a venir se joindre à la lutte pour que cette hôpital ne soit pas fermé, qu’on ne vend pas les 3 hectares et qu’on déroule le projet d’établissement qui avait été concocté par les Sénégalais. Pour ne pas braver notre patrimoine. Parce que le Sénégal est un État souverains. Combattre le président de la République, c’est une manière d’adorer le bon Dieu. Celui qui combat le Président de la République Macky Sall est entrain de combattre pour sa religion, pour son pays. Donc les Sénégalais doivent se mobiliser pour que le Président quitte ce pays. Parce qu’il n’est pas là pour l’intérêt des sénégalais», dit-il.

Abondant dans le même sens, le nouveau Député de l’opposition Guy Marius Sagna ne dira pas le contraire. Il soutient qu'il y a des travailleurs qui ne sont pas des fonctionnaires, ''ce n'est ni l'État, ni le ministère qui les paye, mais c'est l'hôpital qui les paye. Donc en fermant l'hôpital Aristide Le Dantec, les prestataires, les contractuels, personne ne les paye. Donc ont est en train de plonger ces travailleur dans un stresse.(...). La lutte va continuer. Il faudra que nous multiplions les actions avec les autres acteurs, jusqu'à ce que le président Macky Sall recule''.

Joe Souleymane Mané, Président de la fédération des syndicats de la santé a lui indiqué que seul le président de la République ou le Premier Ministre à une solution à ce problème.

«Si aujourd'hui Macky Sall avait utilisé les 43 milliards qu'il avait pris et l'utiliser pour l'aide social, et prendre juste un milliard pour l'injecter au niveau de Dantec le problème serait résolu depuis. Le ministre n'a pas de solution pour Le Dantec. C'est le premier ministre ou le président de la République qui à la solution», a déclaré Joe Mané.

Le Collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide le Dantec, le Frapp France Dégage, les syndicalistes, entre autres organisations se sont donnés rendez-vous ce samedi à la place de la Nation. Ils ont marché jusqu'au Centenaire sous la pluie pour dire "non à la vente des 03 hectares" dudit hôpital. Les manifestants accusent le Président Macky Sall et l'invite à revenir sur cette décision. Ils appellent tous les acteurs de la santé ainsi que la population sénégalaise à se mobiliser pour sauvegarder ce patrimoine.