Hôpital Principal de Dakar : Macky pose 60 milliards FCFA pour la Polyclinique

Le Polyclinique de l'hôpital Principal de Dakar coûtera 60 milliards FCFA. L'annonce a été faite hier-vendredi, lors de la pose de la première pierre dudit centre, de l'Hôpital de niveau 4, par le Chef de l'Etat Macky Sall.



"Cette infrastructure ultra moderne d’une capacité de 100 chambres est d’un coût estimé à 60 milliards de F Cfa et entièrement financé par l’Etat du Sénégal permettra de réduire de façon significative les évacuations sanitaires souvent coûteuses. La nouvelle infrastructure hospitalière offrira des soins de qualité avec des équipements à la pointe de la technologie dans différentes spécialités médicales, notamment dans le domaine de la transplantation rénale pour soulager définitivement les hémodialysés. Elle va également renforcer notre souveraineté sanitaire", peut -on lire sur la page Facebook du ministère de la Santé et de l'action sociale.





Le chef de l'Etat affirme qu'après la construction des hôpitaux de Sédhiou, Kaffrine, Kédougou et Touba et le lancement des travaux du centre national d’Oncologie de Diamniadio, "ce projet innovant va permettre à notre pays d’élargir la carte sanitaire en se dotant d’une infrastructure médicale de dernière génération répondant aux normes et standards internationaux. La Polyclinique de l’hôpital Principal de Dakar contribuera ainsi à faire de notre pays un hub sanitaire de référence pour la sous-région".