Rufisque : l’agresseur de l’élève interpellé 24 heures après les faits

24 heures après l’agression d’une élève qui a provoqué une émotion sur les réseaux sociaux, un individu a été interpellé par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque, ce vendredi 7 février 2026.



Selon la Police nationale, l'affaire a été déclenchée suite à plusieurs signalements reçus via les canaux de veille numérique de la Police nationale. Une vidéo virale montrait l'agression d'une jeune fille à la Cité des Enseignants (Rufisque). Deux individus circulant à bord d'une moto de type « Jakarta » ont abordé la victime vers 07h00. Le passager a brandi un coupe-coupe pour la contraindre à remettre son sac à dos.



Outre la victime figurant sur la vidéo, une seconde plaignante s'était manifestée pour des faits identiques commis avec le même modus operandi. L'analyse technique de la séquence vidéo, croisée avec des renseignements opérationnels, a permis l'identification formelle de l'agresseur principal (celui ayant fait usage de l'arme blanche).



Le suspect a été localisé dans un bâtiment désaffecté à proximité de la Place Gabar. Lors de l'intervention, les agents ont constaté que le mis en cause venait de procéder à la lessive des vêtements qu'il portait au moment des faits, vraisemblablement dans le but de dissimuler des preuves visuelles, rapporte la Police.



Présenté aux deux victimes, le suspect a été formellement identifié comme l'auteur des agressions. Le mis en cause a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller son complice, conducteur de la motocyclette.