Hôpital de Touba: "3 ministères et 3 chefs religieux ont détourné 14 milliards", révèle le député Bara Doly

Le député libéral Abdou Bara Mbacké Dolli s’est encore illustré à l’Hémicycle. En effet, lors du passage du ministre de la Santé et de l'Action sociale, portant sur l’examen du projet de budget de son département, le parlementaire a fait une grosse révélation. Et c’est sur les 14 milliards Fcfa débloqués par l'État pour la construction d'un troisième hôpital à Touba. Selon le député, trois (3) ministères et trois (3) chefs religieux auraient détourné cet argent.



"L’hôpital Matlaboul Fawzaîni a été construit par les disciples mourides. Et au temps du Khalife Serigne Sidy Mokhtar, le chef de l’Etat a donné des instructions pour la construction d’un troisième hôpital à Touba. 14 milliards ont été prévus, versés à un français. Mais cet argent a été partagé entre trois ( 3) ministres et trois (3) marabouts. Chacun d’eux ont empoché deux (2) milliards. Donc, cette affaire doit être tirée au clair », lâche le député.