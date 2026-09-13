A 16 voix près, les députés britanniques rejettent le projet de loi sur l’aide à mourir

Les députés britanniques ont rejeté, vendredi 11 septembre, un projet de loi visant à légaliser l’aide à mourir en Angleterre et au Pays de Galles. Après plusieurs votes favorables au texte lors de précédentes étapes parlementaires, la Chambre des communes l’a finalement repoussé par 286 voix contre 270. C’est la deuxième fois que le Parlement britannique échoue à faire aboutir cette réforme de la fin de vie.



Selon des informations relayées par nos confrères de RFI, le projet prévoyait de rendre l’aide à mourir accessible à certains malades dont l’espérance de vie était inférieure à six mois. La demande aurait dû être validée par deux médecins et un collège d’experts, et la personne concernée aurait dû être en mesure de s’administrer elle-même la substance létale.



Les députés étaient invités à voter en début d’après-midi selon leur conscience, sans consigne de parti. Toujours selon le média français, le gouvernement travailliste avait adopté une position neutre et le Premier ministre Andy Burnham, arrivé à Downing Street cet été, avait choisi de ne pas participer au scrutin afin de ne pas « influencer le débat ».