France: 783 morts recensés dans les accidents de travail en 2025

Le nombre de morts à la suite d’accidents du travail a augmenté en France en 2025. La Confédération générale des travailleurs (CGT) a indiqué communiquer des chiffres de l'Assurance maladie pas encore rendus publics.



Selon une information relayée par RFI, le syndicat fait état de 783 décès, soit 19 de plus qu’en 2024, une année déjà record. Un bilan qui resterait sous-estimé en raison de la sous-reconnaissance et de la sous-déclaration de nombreux accidents.



Au total, 1 331 décès ont été reconnus en 2025 au titre des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles. Parmi eux, 783 sont liés à des accidents du travail, 344 à des accidents de trajet et 204 à des maladies professionnelles. Sollicitée par l’AFP, l’Assurance maladie n’a pas confirmé ces données.



En 2024, l’Assurance maladie avait recensé 1 297 décès liés au travail, dont 764 à la suite d’accidents du travail, un record depuis 2018, année à partir de laquelle les décès consécutifs à des malaises ont été intégrés aux statistiques.



Un décompte qui reste incomplet



Pour la CGT, ces chiffres ne reflètent toutefois pas l’ensemble de la réalité. Les données du régime général ne couvrent pas tous les travailleurs : elles n’incluent notamment pas les exploitants et salariés agricoles, les personnels des fonctions publiques ni les indépendants qui n’ont pas souscrit d’assurance volontaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.



Frédéric Mau, secrétaire fédéral de la CGT Construction, pointe également la multiplication des statuts et des niveaux de sous-traitance sur les chantiers. « Sur un chantier du bâtiment, aujourd’hui, vous allez avoir 10 salariés de l’entreprise, 20 intérimaires. Ils sont soit détachés, soit sans papiers, soit ubérisés, auto-entrepreneurs, artisans, enfin tout ce que vous voulez », explique-t-il.



Avec RFI