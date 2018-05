Hôpital régional Saint-Louis : Le deuxième étudiant blessé opéré avec réussite

Le directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis annonce que l'étudiant gravement blessé lors des affrontements de mardi à l'Ugb et qui était même annoncé mort, a subi une intervention chirurgicale mercredi soir.



"L'intervention s'est bien déroulée. Il n'y a eu aucun problème. Il a quitté le bloc pour rejoindre sa salle d'hospitalisation en orthopédie. Il va très bien et c'est moi-même qui ai mis sa couverture antibiotique. On peut rendre grâce et Dieu et féliciter les agents de l'hôpital", a-t-il confié sur la Rfm avant de préciser que l'étudiant en question avait une fracture au niveau du bras.