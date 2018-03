Horoya AC-Génération Foot : C'est la mi-temps au stade du 28 septembre (0-0)

Génération Foot a fait jeu égale avec Horoya AC dans les 45 première minutes des 16es de finale aller de la Ligue africaine des champions. Les Guinéens ont tout de même exercé une légère domination sur les académiciens de Deni Biram Ndao.



Cheikh Tidiane Sabaly de Génération Foot s'est même offert la première occasion de la recontre avec tir qui est passé à côté des buts du gardien Sénégalais Khadim Ndiaye. Le Horoya AC a répondu quelques minutes plus tard, par une frappe lointaine bien maîtrisée par le portier Niaré Mohamed;



Les coéquipiers du gardien de but des "Lions" Khadim Ndiaye vont devoir se montrer plus conquérants en deuxième période...