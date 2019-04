Horreur à Yeumbeul : un réparateur de matériels électroniques tué par sa cliente

Un réparateur de matériels électroniques, Ibrahima Diallo, 29 ans, a été mortellement poignardé à coup de «pic à tresser) (Raabu, en wolof, ndlr) en plein cœur par une de ses clientes, Oumy Sarr, 33 ans.



Tout est parti d’une banale histoire de réparation de portable. En effet, Oumy avait remis 5.000 F cfa pour faire remplacer son écran de tablette cassé. La date de récupération de l’appareil fixée, mardi 26 mars dernier. Mais, le jour-j, il n’honore pas ses engagements. Acculé par la dame, il tente de se justifier et fixe encore un nouveau rendez-vous. Ce qu’il ne respectera pas non plus. Face, aux multiples rendez-vous faussés, la dame se met dans une colère noire se rend chez le réparateur après que ce dernier ait rabroué son fils.



En pleine dispute, la cliente tire l'aiguille à tresser qu'elle avait dans ses cheveux et plante l'arme dans la région du cœur de la victime. En fuite pour éviter un lynchage, elle a sera aussitôt arrêtée dans la même nuit chez son frère où elle était cachée, par les hommes du commissaire Diouf-Bauer. Oumy est en garde-à-vous depuis hier, dimanche 31 mars, au commissariat de Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise.