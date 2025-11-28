Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Hôtel Radisson de Diamniadio : le ministre dénonce un « grand scandale » et des clauses contraignantes



Interpellé à l’Assemblée nationale sur le licenciement de 19 travailleurs de l’hôtel Radisson de Diamniadio, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a reconnu la gravité de la situation, la qualifiant de « grand scandale ».

Cependant, le ministre a expliqué que la marge de manœuvre du gouvernement était limitée par les termes du contrat liant l’État à la société turque qui gère l’établissement. « L'hôtel appartient au Sénégal mais a été confié à une société turque pour un contrat de 15 ans pour la gestion », a-t-il rappelé.

Il a ensuite dénoncé des clauses spécifiques qui entravent son action : « Les clauses inscrites dans le contrat empêchent le gouvernement d’intervenir ». Pour preuve, il a indiqué : « Il a été mentionné dans les clauses que s'il y a des contentieux, ils doivent être réglés par le tribunal de Paris ».

Le ministre a en outre précisé que le contrat accorde à l’hôtel l'autonomie pour déterminer ses propres conditions de travail, ce qui restreint significativement la capacité de l'État à intervenir dans ce dossier social.
Vendredi 28 Novembre 2025 - 11:31


