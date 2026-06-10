Hydrocarbures au Sénégal : Production record en mai 2026 avec 2,93 millions de barils de pétrole et 4 cargaisons de GNL exportés

Le secteur énergétique sénégalais franchit un nouveau palier dans sa montée en puissance. Au cours du mois de mai 2026, les projets pétrolier de Sangomar et gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) ont enregistré des performances record, consolidant la position du Sénégal sur l'échiquier des producteurs d'hydrocarbures. Selon un document officiel, le pays a réussi à exporter près de trois millions de barils de brut et à expédier quatre cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) en l'espace d'un seul mois, confirmant la stabilité et l'efficacité de ses installations.



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Dans le détail des opérations, le champ pétrolier offshore de Sangomar a maintenu une cadence particulièrement soutenue. Durant le mois de mai, les infrastructures ont assuré le chargement et la commercialisation de trois cargaisons de pétrole brut, représentant un volume global de 2,93 millions de barils. Les opérateurs attribuent cette régularité à la stabilité du réservoir ainsi qu'à une forte disponibilité des équipements de production et de traitement, dont les rendements restent strictement conformes aux prévisions initiales.







Du côté du volet gazier, le mégaprojet transfrontalier GTA, développé en étroite coopération avec la Mauritanie, confirme lui aussi son virage vers son rythme de croisière. Les terminaux de liquéfaction ont permis l'exportation de quatre cargaisons de GNL, pour un volume total de 0,66 million de mètres cubes. La régularité de ces expéditions met en lumière la réussite opérationnelle de ce partenariat bilatéral et la capacité des infrastructures à soutenir une production continue. Ces résultats cumulés renforcent mécaniquement le rôle du secteur de l'énergie comme moteur de la croissance et de la transformation économique nationale.

