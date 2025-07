Devant la justice, Baltasar Ebang Engonga risque 18 ans de prison, voici pourquoi

L’affaire Baltasar Ebang Engonga continue d’alimenter les discussions en Guinée équatoriale. Après avoir été au cœur d’un scandale sexuel très médiatisé fin 2024, l’ancien directeur de l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF) fait à présent face à de lourdes accusations liées à la gestion des finances publiques.



Acquitté début 2025 dans le dossier à caractère privé, Baltasar Ebang Engonga doit désormais répondre d’un dossier de corruption et de détournement présumé. Selon l’enquête menée par le parquet, l’ex-responsable aurait contribué à la mise en place d’un mécanisme sophistiqué destiné à transférer d’importantes sommes d’argent public vers des comptes bancaires à l’étranger. Le montant total des flux en cause n’a pas été précisément chiffré par les autorités, mais plusieurs millions de francs CFA auraient échappé aux caisses de l’État.







L’ancien dirigeant a comparu ce lundi devant le tribunal de Malabo, en présence de plusieurs anciens collaborateurs eux aussi mis en cause. Le parquet a formulé des réquisitions sévères, allant jusqu’à 18 ans de prison contre certains des prévenus, dont Baltasar Ebang Engonga. La défense, de son côté, conteste la version présentée par les procureurs, évoquant des accusations jugées « excessives » et un dossier reposant sur des éléments « partiellement interprétés ».



Ce nouveau procès suscite une attention particulière dans le pays. La trajectoire de Baltasar Ebang Engonga, figure connue dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et la criminalité financière, avait déjà été fragilisée par l’affaire privée qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Aujourd’hui, c’est sa crédibilité professionnelle qui est directement questionnée. L’un des hommes les plus célèbres de Guinée Équatoriale sera fixé sur son sort dans les jours à venir.